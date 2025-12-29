I 3 consigli dell'esperta per insegnare ai figli il loro vero valore senza l'ossessione della pagella

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto in cui la pressione scolastica cresce, è importante insegnare ai figli il valore reale di sé. Jennifer Wallace, esperta in educazione, propone tre semplici consigli quotidiani per aiutare i giovani a sentirsi utili e riconosciuti, al di là delle pagelle. Questi suggerimenti mirano a rafforzare l’autostima e a promuovere una visione equilibrata del successo, favorendo un rapporto sano con l’apprendimento e la crescita personale.

Contro la cultura della performance, l'autrice Jennifer Wallace ha recentemente proposto alcuni accorgimenti da praticare ogni giorno per far sentire i giovani utili e rilevanti per la comunità, indipendentemente dai risultati o dal profitto scolastico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

