Scapezzolate di TonyPitony è la sigla di Fantasanremo 2026 Chi è il cantante con la maschera di Elvis scartato a X Factor che ha fatto ricredere Emma Marrone

“Scapezzolate” di TonyPitony, sigla ufficiale di Fantasanremo 2026, si distingue per la sua originalità e contemporaneità. L’artista, noto per aver superato le aspettative con la maschera di Elvis scartata a X Factor, ha saputo conquistare anche Emma Marrone. La canzone riflette con sincerità e semplicità le dinamiche del festival, offrendo un’interpretazione autentica e coinvolgente del momento musicale attuale.

“Bonus di là, malus di qua, cade dal palco, Bugo dov’è?, ho speso già 100 baudi”. È TonyPitony a firmare “Scapezzolate”, la sigla ufficiale del Fantasanremo 2026. Il gioco social divenuto da qualche anno a questa parte un vero e proprio fenomeno parallelo alla kermesse ha scelto il misterioso artista siciliano per la colonna sonora della prossima edizione. La canzone, a livello testuale, gioca con il regolamento che consente ai partecipanti di accumulare o perdere punti a seconda di quel che i cantanti in gara fanno su e giù dal palco del teatro Ariston. “Viviamo nella linea temporale giusta” scrive qualcuando su Instagram la notizia della collaborazione tra Tony e Fantasanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

FantaSanremo 2026, TonyPitony canta Scapezzolate: chi è l'uomo dietro la maschera di Elvis

FantaSanremo 2026: TonyPitony firma la sigla ufficiale del gioco

"Tony non è una persona, è un pensiero intrusivo collettivo", aveva raccontato TonyPitony in un'intervista all'Adnkronos. E proprio questo spirito fuori dagli schemi arriva dritto al FantaSanremo 2026 con 'Scapezzolate', che da oggi fa da colonna sonora ufficiale

