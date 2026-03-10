Durante l’allenamento, Sandro Tonali si è unito a un coro di giocatori del Milan cantando

Il Newcastle si appresta a giocare contro il Barcellona nel match d'andata degli ottavi di Champions League. Nel giorno di rifinitura andato in scena ieri, Sandro Tonali ha scelto la canzone che doveva accompagnare la squadra durante il lavoro fisico iniziale. Il centrocampista ha scelto "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, brano che accompagna ogni pre partita delle partite del Milan a San Siro ed è anche un celebre coro delle tifoseria. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tonali in allenamento con i ‘Sarà perché ti amo’ usata in un coro del Milan

Articoli correlati

Milano-Cortina, Giorgia Meloni scatenata: "Sarà perché ti amo", orgoglio tricolorePer la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 non poteva mancare Giorgia Meloni.

Álex Jiménez: “Grazie Milan, ti amo. Ecco perché sono andato via. Il messaggio contro Allegri? Una cazzata”Álex Jiménez, classe 2005, laterale spagnolo trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo in prestito dal Milan al Bournemouth e recentemente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tonali in allenamento con i 'Sarà...

Temi più discussi: Tonali: In Premier c'è sempre uno che impressiona. Italia? Abbiamo bisogno di gente come Gattuso; Pickford, è la parata dell'anno? Tonali stava segnando così; Tonali e l'Italia verso i playoff per il Mondiale: C'è pressione ma anche un aspetto positivo; Giuntoli-Roma, Tonali-Napoli, Bartesaghi-Bonny ? derby: le news di oggi ?.

Italia, rifinitura verso la Norvegia: Tonali in gruppo, domani sarà in tribuna con CalafioriAllenamento di rifinitura in corso a Milanello per la Nazionale azzurra di Rino Gattuso. L'Italia, dopo il successo contro la Moldova, sta preparando l'ultima sfida del girone di qualificazione al ... tuttomercatoweb.com

Tonali e l'Italia verso i playoff per il Mondiale: C'è pressione ma anche un aspetto positivoSarà un mese di marzo impegnativo tra Premier League, FA Cup, Champions League. E poi c’è qualcosa di leggermente importante, che qui viviamo con un po' di ansia (per usare un eufemismo): i playoff p ... msn.com

VIDEO - Allenamento Newcastle, tocca a Tonali scegliere la musica. Sandro fa riprodurre "Sarà perché ti amo" e se la ride x.com

BREAKING | Arsenal est le choix favori de Sandro Tonali en Premier League ! (Gianluca Di Marzio - Sky Italia) - facebook.com facebook