Milano-Cortina Giorgia Meloni scatenata | Sarà perché ti amo orgoglio tricolore

Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, dopo aver espresso entusiasmo per l’evento. La premier ha sottolineato il valore simbolico delle Olimpiadi per l’Italia e ha portato con sé un messaggio di orgoglio nazionale. Durante il suo intervento, ha ricordato l’importanza dello sport come occasione di unità. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori presenti alla manifestazione.

Per la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 non poteva mancare Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio - già a San Siro lo scorso 6 febbraio per la cerimonia d'apertura - era presente all'Arena di Verona per salutare i tanti atleti che hanno reso questa Olimpiade indimenticabile. Anche i massimi vertici sportivi del Cio hanno celebrato i Giochi con il conferimento " dell'ordine olimpico in oro " al Capo dello Stato e al Capo del Governo, sottolineando la buona riuscita della kermesse. Questa mattina, lunedì 23 febbraio, la presidente del Consiglio ha voluto condividere sui social un video emozionante che ricorda quanto accaduto in questi Giochi Olimpici.