Durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, Tommaso Paradiso ha raccontato che, dopo aver divulgato il suo verdetto sulla Top 5, il suo manager e la sua compagna sono andati a brindare, mentre lui si è ritirato a letto. Paradiso aveva dichiarato in passato di non voler partecipare al festival, ma quest’anno si presenta con il gruppo “I Romantici” e la sua presenza ha sorpreso molti.

Il cantautore romano rivela la sua reazione alla classifica: "È un balance tra 'alla fine un po' ci tieni', però sono contento così" Aveva detto che mai e poi mai sarebbe andato a Sanremo, ma Tommaso Paradiso non solo partecipa quest’anno con “I Romantici”, ma anche la classifica sembra sconfessare le paure del passato. Il brano, infatti, è in Top5. “Cerco di essere il più disponibile possibile nei confronti della verità”, ha detto il cantautore romano. Per poi aggiungere: “Ho aspettato che uscisse la classifica insieme al mio manager, a Carolina”. Ma quando è uscito il verdetto “loro sono andati a brindare, io sono andato a letto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando è uscito il verdetto della mia Top 5 il mio manager e la mia compagna sono andati a brindare, io sono andato a letto”: lo rivela Tommaso Paradiso a Sanremo 2026

Leggi anche: Caso Signorini, parla Antonio Medugno: "Non ci sono mai andato a letto, sono andato a casa sua perché manipolato dal mio ex manager, scelta ingenua"

Sanremo 2026, ci sono Tommaso Paradiso, Fedez e Masini nella top 5 della seconda serataSanremo 2026 mette in archivio la seconda serata, al termine della quale è stata diramata una nuova top 5, sancita dal televoto e dal voto delle...

Reunited after 10 yrs,her first love is now her boss. He wanted revenge,but one kiss rekindled love!

Temi più discussi: Google Pixel 10a: uscita, caratteristiche e tutto quello che devi sapere; Calendario film uscita marzo 2026; Salmo, è uscito il singolo Crackers: testo e significato; Honor Magic 8 Lite, ci siamo: ecco quando arriva in Italia.

Roberto, ex detenuto: Quando sono uscito, vivevo per strada. Oggi aiuto chi mi ha permesso di ricominciareA Fanpage.it Roberto Mirco, ex detenuto, ha raccontato la sua storia. Una volta uscito dal carcere è diventato un senzatetto. Ma un incontro speciale gli ha permesso di ricominciare: Ora faccio del ... fanpage.it

Autogol, gaffe, uscite infelici: quando Nordio è diventato testimonial del No al referendum (a sua insaputa)Il ministro della Giustizia continua a fare autogol sulla riforma costituzionale, alimentando il fronte contrario al referendum ... ilfattoquotidiano.it

Gli artisti del Festival di Sanremo giocano con noi al 3XTE! Insieme a Gloria Gallo c'è Tommaso Paradiso #extrafestival #3XTE #sanremo #TommasoParadiso #radiosubasio - facebook.com facebook

Cioè, Levante e Fulminacci no e Tommaso Paradiso sì #Sanremo2026 x.com