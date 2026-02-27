Quando è uscito il verdetto della mia Top 5 il mio manager e la mia compagna sono andati a brindare io sono andato a letto | lo rivela Tommaso Paradiso a Sanremo 2026

Da ilfattoquotidiano.it 27 feb 2026

Durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, Tommaso Paradiso ha raccontato che, dopo aver divulgato il suo verdetto sulla Top 5, il suo manager e la sua compagna sono andati a brindare, mentre lui si è ritirato a letto. Paradiso aveva dichiarato in passato di non voler partecipare al festival, ma quest’anno si presenta con il gruppo “I Romantici” e la sua presenza ha sorpreso molti.

Il cantautore romano rivela la sua reazione alla classifica: "È un balance tra 'alla fine un po' ci tieni', però sono contento così" Aveva detto che mai e poi mai sarebbe andato a Sanremo, ma Tommaso Paradiso non solo partecipa quest’anno con “I Romantici”, ma anche la classifica sembra sconfessare le paure del passato. Il brano, infatti, è in Top5. “Cerco di essere il più disponibile possibile nei confronti della verità”, ha detto il cantautore romano. Per poi aggiungere: “Ho aspettato che uscisse la classifica insieme al mio manager, a Carolina”. Ma quando è uscito il verdetto “loro sono andati a brindare, io sono andato a letto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

