Tommaso Cerno il panzer | ottimo opinionista pessimo conduttore Il 2 di picche glielo rifilano gli spettatori

Il nuovo programma di Rai2 ha debuttato con un ascolto del 7,1% e si è concluso in tre minuti e mezzo con il 5,4%. La trasmissione, che vede alla guida un opinionista noto per le sue posizioni, ha ricevuto critiche da parte del pubblico che ha manifestato il proprio disappunto. La formula proposta ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando alcune lacune nell'esecuzione.

Il nuovo format di Rai2 debutta al 7.1% e chiude in tre minuti e mezzo al 5.4%. L'idea non è malvagia, l'esecuzione sì. Cerno è un grande panzer di sfondamento. Il problema è che una striscia quotidiana non si sfonda: si conduce.