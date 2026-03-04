Potrebbe trasformarsi in un vero caso televisivo la gestione di Milo Infante su Rai 2. Il conduttore di Ore 14, il programma di punta del daytime della rete, si trova spesso a dover adattare gli orari della trasmissione per venire incontro alle esigenze di altri programmi e direttori, tra tensioni e cambi di palinsesto. L’ultima novità riguarda Tommaso Cerno, appena entrato a Rai 2 con una striscia quotidiana che inizialmente avrebbe dovuto andare in onda prima del TG2 delle 13. Tuttavia, a causa del malcontento dello staff del telegiornale, la rete ha deciso di spostare la nuova fascia nel primo pomeriggio. Da lunedì 9 marzo, quindi, Ore 14 inizierà alle 14. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ore 14 cambia orario: spazio a 2 di Picche con Tommaso Cerno

Leggi anche: Ore 14 slitta per fare spazio a 2 di Picche di Tommaso Cerno

“Fascistello, vada a lucidare le molotov”, “La insulto col suo cognome, Cerno! Cerno! Cerno!”: scoppia la rissa su Rete 4 tra Tommaso Cerno e Angelo d’OrsiDopo la guerriglia a Torino, il confronto si sposta negli studi televisivi: accuse, insulti e due visioni opposte sul centro sociale e...

Contenuti e approfondimenti su Tommaso Cerno.

Temi più discussi: '2 di picche' condotto da Tommaso Cerno debutterà il 9 marzo su Rai 2; Due di picche, ecco quando andrà in onda il nuovo programma di Tommaso Cerno. La data; Garlasco in Tv, la perizia decisiva e il ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi ribaltano tutto: il futuro di Andrea Sempio.

Ore 14 slitta per fare spazio a 2 di Picche di Tommaso CernoPotrebbe diventare incredibilmente un caso Milo Infante su Rai 2. Al timone del programma più visto del daytime della rete, Ore 14, il conduttore si vede costretto puntualmente a ‘correggere’ i propri ... davidemaggio.it

Tommaso Cerno, Due di picche in arrivo su Rai2: ecco quando inizierà la nuova striscia quotidiana condotta dal giornalistaIl programma sarà collocato alle ore 14, quindi dopo l'edizione delle 13 del Tg2 e le consuete rubriche che seguono ... affaritaliani.it

Il Giornale al taglio delle firme: ecco chi non scriverà più nell'era di Tommaso Cerno Di Ettore Bellavia #3marzo x.com

Da “due criminali si pestano” a “la sinistra esulta se un poliziotto è un criminale” Il miracolato da TeleMeloni Tommaso Cerno: volo pindarico da rissa tra criminali a risarcimento migrante. Attacca sinistra e giudici, zero logica, 24 febbraio 2026 facebook