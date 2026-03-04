ore 14 slitta per fare spazio a 2 di picche di tommaso cerno

Alle 14, il programma Ore 14 viene spostato per lasciare spazio a Due di Picche, condotto da Tommaso Cerno. La trasmissione, tra le più seguite del daytime di Rai 2, subisce regolarmente variazioni di orario che coinvolgono anche Milo Infante, conduttore di Ore 14. Il programma si trova spesso a dover modificare i propri slot per fare spazio ad altri contenuti.

Potrebbe diventare incredibilmente un caso Milo Infante su Rai 2. Al timone del programma più visto del daytime della rete, Ore 14, il conduttore si vede costretto puntualmente a ‘correggere’ i propri orari per accontentare una volta Tizio e una volta Caio. L’ultimo, in ordine di tempo, è Tommaso Cerno, new entry di Rai 2 con una nuova striscia quotidiana che non ha incontrato i favori del TG2. Prevista, infatti, prima del notiziario delle 13, la Rai ha ‘ripiegato’ sul primo pomeriggio per il malcontento dello staff del telegiornale: da lunedì 9 marzo alle 14 ci sarà 2 di Picche, una lettura critica da parte di Cerno delle notizie di attualità, con attenzione ai temi della politica, dell’economia, della società e ai fenomeni culturali e sociali che incidono sul dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

