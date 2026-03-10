Che spettacolo alla Tirreno-Adriatico! Van der Poel sprinta a San Gimignano su Del Toro e un superbo Pellizzari
Alla Tirreno-Adriatico, il secondo giorno di corsa ha visto un finale emozionante a San Gimignano, con Van der Poel che ha vinto lo sprint davanti a Del Toro. Nella stessa frazione, Pellizzari ha dato prova di grande abilità, con una performance che ha attirato l'attenzione. La tappa si è conclusa su un percorso impegnativo, che ha messo in evidenza le capacità dei ciclisti coinvolti.
Un percorso eccezionale, reso unico anche da corridori strepitosi. Seconda tappa spettacolare alla Tirreno-Adriatico 2026: l’arrivo in centro a San Gimignano vede Mathieu van der Poel trionfare, con Isaac del Toro a prendersi la maglia di leader della classifica generale e Giulio Pellizzari a far emozionare il pubblico italiano. Per van der Poel successo numero quattro nella Corsa dei due Mari in carriera, vittoria numero 58 da professionista. Quattro corridori hanno animato la prima parte di gara: all’attacco Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Joan Bou (Caja Rural Segurs RGA), Diego Pablo Sevilla (Team Polti Visit Malta) e Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali). 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterratoLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna.
LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: del Toro, Pellizzari e Van der Poel in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.
Altri aggiornamenti su Che spettacolo alla Tirreno Adriatico...
Temi più discussi: Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica; Ritorno al passato: la Tirreno Adriatico è spettacolo anche senza l’arrivo in salita; TIRRENO-ADRIATICO. LA PRIMA VOLTA DEI MURI PESARESI PROMETTE SPETTACOLO E... LEGGENDA; Tirreno-Adriatico al via: la crono di Lido di Camaiore chiama Ganna.
Tirreno-Adriatico 2026: calendario, programma, orari, diretta tv, streamingDal 9 al 15 marzo lo spettacolo della Corsa dei Due Mari. Favorito Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), Roglic e Tiberi tra i principali rivali. Jonathan Milan per le volate, Ganna a cronometro ... today.it
Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel l’uomo da battereLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Il corridore ... oasport.it
Tirreno-Adriatico, passaggio Avezzano: modifiche alla viabilità https://www.terremarsicane.it/tirreno-adriatico-passaggio-avezzano-modifiche-alla-viabilita/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #avezzano #Redazione - facebook.com facebook
Anno dopo anno, alla cronometro della Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna va sempre più veloce x.com