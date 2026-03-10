Che spettacolo alla Tirreno-Adriatico! Van der Poel sprinta a San Gimignano su Del Toro e un superbo Pellizzari

Alla Tirreno-Adriatico, il secondo giorno di corsa ha visto un finale emozionante a San Gimignano, con Van der Poel che ha vinto lo sprint davanti a Del Toro. Nella stessa frazione, Pellizzari ha dato prova di grande abilità, con una performance che ha attirato l'attenzione. La tappa si è conclusa su un percorso impegnativo, che ha messo in evidenza le capacità dei ciclisti coinvolti.