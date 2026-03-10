Terni si appresta ad ospitare il passaggio della Tirreno-Adriatico, una delle principali tappe della corsa ciclistica. La gara coprirà 221 chilometri e includerà un dislivello di 1.850 metri. I ciclisti attraverseranno il centro della città intorno all’ora di pranzo, attirando l’attenzione di spettatori e appassionati. La corsa proseguirà poi verso le successive tappe.

La città di Terni si prepara ad accogliere il passaggio della Tirreno-Adriatico, con i corridori che attraverseranno il capoluogo intorno all’ora di pranzo. Si tratta della terza tappa che porterà gli atleti da Cortona a Magliano de’ Marsi, per un percorso totale di 221 chilometri e un dislivello complessivo di 1.850 metri. La diretta televisiva sarà assicurata da RaiPlay a partire dalle ore 13 circa, trasformando l’evento in una vetrina turistica per il territorio. Il tracciato urbano prevede che i ciclisti scendano da Cesi, costeggino lo stadio Liberati e risalgano verso l’ospedale per affrontare la salita che porta a Marmore. Le transenne verranno installate nella mattinata di mercoledì 11 marzo, mentre i cartelli e le segnalazioni sono già posizionati lungo il tragitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tirreno-Adriatico a Terni: 221 km e 1.850 metri

Articoli correlati

Tirreno-Adriatico a Terni, la MAPPA del passaggio in città e tutti gli ORARIManca sempre meno al passaggio a Terni della Tirreno-Adriatico, prestigiosa corsa internazionale di ciclismo, che attraverserà l'Umbria mercoledì 11...

Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, la ‘Due Mari’ passa per Terni: ecco i big alla partenza

Tutti gli aggiornamenti su Tirreno Adriatico a Terni 221 km e 1...

Temi più discussi: Tirreno-Adriatico, la terza tappa della ‘Due Mari’ passa per Terni: strade interessate ed orari di chiusura IL PERCORSO; Terni, mercoledì la ‘Tirreno-Adriatico’: l’ordinanza per il traffico dalle 11.30 in avanti; 61ª edizione della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, riunione in prefettura a Terni; Tirreno-Adriatico, torna in Umbria la Corsa dei Due Mari: la terza tappa passa per Perugia e Terni.

Tirreno-Adriatico, passaggio a Terni l’11 marzo: divieti di circolazione. L’ordinanzadi Ma. Gi. Pen.La famosa manifestazione ciclistica Tirreno-Adriatico anche quest’anno passerà per l’Umbria. Il Cuore verde d’Italia sarà protagonista nella terza tappa della manifestazione, l’11 marzo ... umbria24.it

La Tirreno-Adriatico passa in Umbria, occhio alle chiusure stradali: come cambia il trafficoCambia la viabilità in Umbria per il passaggio della Tirreno-Adriatico. La corsa ciclistica della Due mari, mercoledì 11 marzo, fa tappa nel cuore verde e Anas fa sapere le limitazioni temporanee al t ... corrieredellumbria.it

Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la 2ª tappa, Del Toro 1° in classifica generale Approfondisci qui - facebook.com facebook

CHE FINALEEEEE Van der Poel si prende la seconda tappa della Tirreno-Adriatico ma che spettacolo con Giulio Pellizzari e Isaac Del Toro #Ciclismo #Cycling #TirrenoAdriatico #vanderpoel x.com