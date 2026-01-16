Tirreno-Adriatico 2026 la ‘Due Mari’ passa per Terni | ecco i big alla partenza

La Tirreno-Adriatico 2026, giunta alla sua 61ª edizione, si prepara a attraversare Terni, coinvolgendo direttamente la città nel percorso. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina presso il Palazzo Li Madou ad Ancona, annunciando i dettagli della gara e i principali protagonisti. Un evento di rilievo per il ciclismo italiano, che conferma l’importanza di questa classica a tappe tra le regioni centrali.

Un passaggio fugace che interesserà direttamente la città di Terni. La 61°edizione della Tirreno-Adriatico è stata presentata stamattina – venerdì 16 gennaio – nella sede del Palazzo Li Madou ad Ancona. Dal prossimo 9 al 15 marzo i corridori dovranno percorrere complessivamente 1169 chilometri. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

