Ciclocross oggi Coppa del Mondo Koksijde 2025 | orari tv streaming Presenti Van der Poel e Van Aert

Dopo il grande spettacolo della tappa di Anversa, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta oggi a vivere un nuovo appuntamento in Belgio. Si terrà nella giornata di domenica 21 dicembre la tappa di Koksijde sull’iconico circuito di Duinencross. Ci sarà spazio, oltre alle consuete prove Elite, anche per le gare per le categorie Junior (maschili e femminili) ed Under 23 maschile. Ieri ad Anversa è andato in scena un vero e proprio assolo di Mathieu Van Der Poel che inanella il secondo successo consecutivo dopo quello di Namur. Si è rivisto anche un buon Wout Van Aert, all’esordio stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

