Ciclocross oggi Coppa del Mondo Anversa 2025 | orari tv streaming Presenti Van der Poel e Van Aert

Dopo il grande spettacolo di Namur, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere due tappe in due giorni. Anversa e Koksijde saranno infatti le due località nella quali si disputeranno le due gare rispettivamente in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. Si parte oggi quindi con un quinto appuntamento stagionale che promette grande divertimento. Torna infatti il grande duello tra i due massimi interpreti delle gare nel fango: Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert. L’olandese, dopo i problemi fisici, è tornato in gara a Namur vincendo nonostante una condizione non ideale. Per il belga, invece, si tratta di un vero e proprio esordio stagionale, a tre mesi dall’ultima gara su strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

