Il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il nuovo sistema di qualificazione per il tiro con l’arco in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. La decisione riguarda le modalità di accesso alle competizioni e le quote di partecipazione. La modifica si applica alle future selezioni e alle gare di qualificazione internazionali. Questa misura coinvolge atleti di diverse nazioni e organizza le tappe di qualificazione ufficiali.

Il CIO ha approvato il nuovo sistema di qualificazione del tiro con l’arco per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Confermato il numero degli atleti impegnati nella rassegna a cinque cerchi (128) distribuiti in egual misura tra donne e uomini (64 a testa), ma la grande novità è legata all’introduzione del compound che farà il suo debutto olimpico con una prova a coppie miste aggiungendosi ai cinque eventi da medaglia del ricurvo. A Los Angeles 2028 vedremo dunque 6 gare di tiro con l’arco: competizione individuale maschile e femminile di ricurvo, prova a squadre maschile e femminile di ricurvo (in cui si passerà da 12 a 8 team iscritti in entrambi i tornei), prova a coppie miste di ricurvo (partecipano tutti i Paesi che hanno ottenuto almeno una quota per genere) ed infine il Mixed Team di compound. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

