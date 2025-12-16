Tiro a volo i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il sistema di qualificazione per il tiro a volo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 è stato approvato dal Comitato Olimpico Internazionale, seguendo le linee guida stabilite dall'ISSF e i Principi del Sistema di Qualificazione approvati nel marzo 2025. Questa decisione definirà le modalità di accesso e le gare di qualificazione per gli atleti che parteciperanno alla competizione olimpica.

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il sistema di qualificazione per il tiro a volo per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: l'ISSF ha elaborato una proposta basata sui Principi del Sistema di Qualificazione approvati dal Comitato Esecutivo del CIO nel marzo 2025. I criteri da rispettare erano quelli riguardanti la partecipazione dei migliori atleti, la rappresentanza universale, l'opportunità di partecipazione per tutti i Comitati Olimpici Nazionali, l'accesso equo e paritario agli eventi di qualificazione, ed un periodo massimo di due anni per lo svolgimento di tutti gli eventi di qualificazione.

