tiro a segno i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

Il processo di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per il tiro a segno è stato definito dall'ISSF, che gestisce anche il tiro a volo. Questo sistema stabilisce le modalità e i criteri attraverso cui gli atleti potranno conquistare un pass per le nuove Olimpiadi, garantendo un percorso strutturato e regolamentato per le competizioni internazionali di questa disciplina.

Dato che a livello internazionale tiro a segno e tiro a volo sono raggruppate sotto un’unica federazione, l’ISSF, anche per il tiro a segno è stato approvato il sistema di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Negli Stati Uniti saranno in programma 10 eventi. Quattro gare per gli uomini (pistola da 10 e 25 metri e carabina da 10 e 50 metri), quattro per le donne (pistola da 10 e 25 metri e carabina da 10 e 50 metri) e due a coppie miste (pistola e carabina da 10 metri): per le specialità individuali ci saranno 29 posti in palio da 10 metri e 28 da 25 e 50 metri. Ogni Comitato Olimpico Nazionale potrà schierare al massimo due atleti in ogni gara individuale: per essere eleggibili gli atleti dovranno ottenere un punteggio minimo di qualificazione in gare di qualificazione designate, nelle qualificazioni degli eventi olimpici tra il 31 luglio 2026 ed il 1° maggio 2028. Oasport.it

