Tenta di uccidere la moglie con un coltello lei si salva chiudendosi in una stanza | arrestato 56enne

Un uomo di 56 anni ha tentato di uccidere la moglie con un coltello. La donna si è barricata in una stanza e si è salvata. I carabinieri di Paternò sono intervenuti subito dopo la chiamata di alcuni parenti, che avevano segnalato una situazione di crisi in casa. L’uomo è stato arrestato sul posto.

La donna è riuscita a chiedere aiuto ai parenti con il cellulare, facendo così scattare l'intervento urgente dei carabinieri. La lite avvenuta prima del raptus avrebbe alla base futili motivi I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Paternò sono intervenuti rapidamente a Biancavilla, dopo aver ricevuto una segnalazione urgente da parte di alcuni parenti di una 54enne che segnalavano una situazione di pericolo. Giunti presso l’appartamento della donna, in un quartiere popolare del paese etneo, i militari hanno trovato la donna in forte stato di agitazione e con segni di lesioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

