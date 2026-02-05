Paura sull' asse mediano accoltella la compagna al culmine di una lite

Paura sull'asse mediano a Giugliano in Campania, dove un uomo di 30 anni ha aggredito la compagna con un coltello. I due erano fermi in un’area di sosta quando sono scoppiati in una lite, poi degenerata. La donna è stata ferita, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La polizia ha già preso in custodia l’uomo, che ora rischia di affrontare accuse di lesioni e minacce.

Sull'asse mediano all'altezza di Giugliano in Campania, un 30enne avrebbe accoltellato la compagna al culmine di una lite mentre erano fermi in un'area di sosta. La donna è stata colpita alle gambe e alla schiena. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in gravi condizioni al Pineta Grande, dove è stata operata. L'uomo, un operatore socio sanitario di un grande ospedale napoletano, risultato anch'egli ferito è stato accompagnato in ospedale ad Aversa dalla polizia.

