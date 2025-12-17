Furgone si schianta contro un tir sull’Autostrada del Sole muore l’autista

Un grave incidente stradale si è verificato sull’Autostrada del Sole, all’altezza di Calenzano, causando la morte dell’autista di un furgone coinvolto nello scontro con un tir. L’incidente, avvenuto il 17 dicembre 2025, ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle strade. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo tragico evento.

© Lanazione.it - Furgone si schianta contro un tir sull'Autostrada del Sole, muore l'autista Calenzano (Firenze), 17 dicembre 2025 – Gravissimo incidente stradale sull' Autostrada del Sole all'altezza di Calenzano. Un uomo è morto nel tamponamento tra un furgone e un tir avvenuto all'altezza del chilometro 278 in direzione di Bologna. E' successo tutto intorno alle 18,50, un momento di intenso traffico sulla A1. A perdere la vita è stato il conducente del furgone; sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest. E' stato necessario far intervenire anche l'autogrù. La cabina di guida del furgone è rimasta completamente schiacciata contro il retro del tir che precedeva nella marcia il mezzo più piccolo.

