L' incidente mortale di Timpazzi indagato il conducente della Bmw

Il conducente di una Bmw Serie cabriolet è sotto indagine dopo un incidente avvenuto sabato a contrada Timpazzi, in cui è rimasto ucciso un 33enne. La vettura era alla guida del 33enne Giorgio Pagano, morto sul colpo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell'incidente.

E' sotto indagine il conducente della Bmw Serie cabriolet alla guida dell'auto dove ha trovato la morte il 33enne Giorgio Pagano nell'incidente stradale avvenuto sabato a contrada Timpazzi. Pagano viaggiava come passeggero sulla Bmw che per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada dopo aver divelto alcuni metri di guardrail, finendo la corsa contro un albero. Alla guida dell'auto c'era un 34enne di Castanea, rimasto lievemente ferito, che è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Il sostituto procuratore Riccardo Bussoli ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e il sequestro della vettura.