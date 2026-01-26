Nicola Ippolito morto nello schianto della sua Bmw | l' auto fuori strada sotto la pioggia battente

Nella serata di domenica 25 gennaio, nel Brindisino, Nicola Ippolito, 39 anni, ha perso la vita in un incidente con la sua BMW, uscita di strada sotto la pioggia battente. L’incidente ha evidenziato le difficoltà di guida in condizioni meteorologiche avverse, causando un tragico esito.

L'incidente è avvenuto in provincia di Brindisi. La vittima aveva 39 anni. L'auto ha impattato anche contro un pick up La pioggia battente, l'auto che esce di strada e diventa una trappola. Un uomo di 39 anni, Nicola Ippolito, è morto nella serata di domenica 25 gennaio nel Brindisino. Era al volante di una Bmw finita fuori strada. C'è anche un ferito, si tratta del conducente di un pick up, che si sarebbe scontrato con l'auto della vittima. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che da San Vito Dei Normanni porta a Specchiolla. Nicola Ippolito, originario di San Vito, era alla guida di una Bmw.🔗 Leggi su Today.it

Tragico incidente sulla provinciale 35: muore il 38enne Nicola IppolitoLa vittima era alla guida della BMW, rimasta gravemente danneggiata nell'impatto. Ferito l'uomo che viaggiava a bordo dell'altra vettura, soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale

La vittima si chiamava Nicola Ippolito ed era un commerciante di San Vito dei Normanni

La vittima si chiamava Nicola Ippolito ed era un commerciante di San Vito dei Normanni - facebook.com facebook