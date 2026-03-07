Una polemica riguarda le dichiarazioni di un attore durante un'intervista a un magazine americano, in cui ha espresso il suo disinteresse per lavorare nel settore dell'opera e del balletto, affermando che ormai non interessano più a nessuno. La sua frase ha suscitato reazioni e discussioni, coinvolgendo anche artisti e teatri internazionali, mentre sui social si sono moltiplicati i commenti di dissenso e critica.

Da New York a Londra, passando per Roma e Milano, le reazioni non si sono fatte attendere. Tra queste anche il coreografo Luciano Cannito che sbotta: "E io non voglio venire a vedere i tuoi film del ca**o, ok?" È bufera su Timothée Chalamet. In una conversazione con Matthew McConaughey per Variety, i due discutono della ridotta capacità di attenzione da parte del pubblico e se ci sia interesse per film dal ritmo più lento, in un’epoca in cui gli spot durano pochi secondi e le pellicole si guardano sullo smartphone. Chalamet osserva che gli spettatori più giovani sembrano rappresentare una piacevole eccezione, citando il successo di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Non voglio lavorare nell'opera e nel balletto, non importano più a nessuno: da Bolle ai teatri internazionali, la 'rivolta' dopo le parole di Timothee Chalamet

Timothée Chalamet ha fatto arrabbiare il mondo dell'Opera e del balletto: "Se vuoi ripensarci..."Una frase di Timothée Chalamet su opera e balletto ha scatenato una reazione immediata nel mondo dello spettacolo.

Timothée Chalamet: la nuova idea di fascino che non assomiglia a nessunoCi sono celebrità che funzionano perché rassicurano, altre perché rappresentano ciò che abbiamo già visto e sappiamo interpretare; poi ci sono quelle...

