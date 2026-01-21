Durante la premiere di Mercy a New York, Chris Pratt ha espresso fiducia nell'uso dell'intelligenza artificiale nel cinema, sottolineando che non teme di essere sostituito e che, se utilizzata correttamente, può essere uno strumento positivo. L'attore di Jurassic World ha rifiutato l'idea che le creazioni come Tilly Norwood possano minacciare il lavoro degli attori, ritenendo tali timori infondati.

L'attore di Jurassic World e Guardiani della Galassia non ha paura che l'intelligenza artificiale gli rubi il lavoro in futuro e crede che si tratti di uno strumento che può fare del bene nelle mani giuste Durante la premiere newyorkese di Mercy, Chris Pratt ha dichiarato a Variety che non pensa che qualcuno potrà mai sostituirlo con l'intelligenza artificiale, aggiungendo che il panico che circonda gli attori creati con quella tecnologia come Tilly Norwood sia tutta una sciocchezza. "Non credo che qualcuno mi sostituirà con l'intelligenza artificiale", ha detto Pratt. "Ho sentito questa storia di Tilly Norwood, penso che siano tutte stronzate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Non so chi sia quella stronza": Chris Pratt su Tilly Norwood, la prima attrice IA

Tilly Norwood: la controversa attrice AI che divide il mondo del cinemaTilly Norwood, figura emergente nel panorama cinematografico, rappresenta l'intersezione tra tecnologia e arte.

Leggi anche: La creatrice di Tilly Norwood annuncia l'arrivo di altri 40 attori realizzati con l'IA

