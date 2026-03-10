Tiepolo e i patriarchi Dolfin un ritratto inciso e pubblicato nel 1733

Un evento aperto al pubblico si concentra sulle arti del XVIII secolo a Udine, con particolare attenzione all’opera di Giambattista Tiepolo e ai patriarchi Dolfin. La manifestazione intende mettere in luce un ritratto inciso e pubblicato nel 1733, che raffigura Tiepolo e i committenti. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico locale e la collaborazione tra artista e committenza nel secolo dei lumi.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un incontro aperto al pubblico dedicato alla valorizzazione delle arti settecentesche in ambito udinese attraverso l’opera di Giambattista Tiepolo e dei suoi committenti. Sono tutte opere di Giovanni Battista Tiepolo commissionate dai due ultimi patriarchi di Aquileia Dionisio (dal 1699 al 1734) e Daniele Dolfin (1734-1762), successori e nipoti di Giovanni (dal 1657-1699). Introduce l’incontro Maria Beatrice Bertone, direttrice del Museo del Duomo di Udine e curatrice della collana editoriale “La cattedrale di Udine e i suoi beni”, edita dal Museo del Duomo di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

