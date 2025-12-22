Nel silenzio carico di storia del Convento di San Francesco, nella frazione San Giacomo di Serino, Natale in Codice ha preso forma come un’esperienza culturale profonda, intensa e condivisa.Due serate dense di significato, ospitate in un luogo simbolo di memoria e spiritualità, capaci di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Natale in Codice: il segno inciso nel cuore, tra bellezza e futuro

Leggi anche: Amici 2025, cosa significa il codice inciso sull’orecchino di Valentina Pesaresi

Leggi anche: La notte nel cuore, finale tra Natale e Capodanno su Canale 5

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale in Codice: Serino crocevia di arte e visione, ponte culturale tra Irpinia e Firenze - Il Convento di San Francesco, nella frazione San Giacomo di Serino (AV), ospiterà il 19 e20 dicembre 2025 la seconda edizione di “Natale in Codice”, un progetto culturale cheintreccia arte, parola e r ... corriereirpinia.it