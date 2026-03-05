Montecchio | concerti gratuiti nel Salone del Tiepolo dal 18 marzo

A Montecchio Maggiore, dal 18 marzo 2026, si terranno una serie di concerti gratuiti nel Salone del Tiepolo. La città si prepara ad ospitare eventi musicali dedicati al pubblico locale, con spettacoli che coinvolgeranno diversi artisti e generi musicali. L’iniziativa si svolgerà nel centro storico, offrendo un’opportunità di intrattenimento accessibile a tutti.

La città di Montecchio Maggiore si prepara ad accogliere la nuova stagione musicale primaverile, con una serie di concerti gratuiti che inizieranno il 18 marzo 2026. L’evento si svolgerà nel prestigioso Salone del Tiepolo di Villa Cordellina Lombardi, grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura comunale, il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza e la Provincia di Vicenza. Questa iniziativa non è un semplice calendario di eventi, ma rappresenta un punto fermo nella programmazione culturale del territorio veneto, dove la musica classica si intreccia con generi moderni e tradizioni internazionali. La scelta della sede, un gioiello affrescato da Giambattista Tiepolo nel 1743, conferisce all’iniziativa un valore storico-artistico aggiunto, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Torna il Salone del Vino di Torino, dal 28 febbraio al 2 marzoDal 28 febbraio al 2 marzo 2026, Torino torna a vivere al ritmo del vino con la quarta edizione del Salone del Vino, ospitato negli spazi delle OGR,...

Salone del Libro di Torino 2026, dal 14 al 18 maggio: tema, novità e proposte per le scuole“Il mondo salvato dai ragazzini” è il filo conduttore della prossima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al...