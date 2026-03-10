Ibiza | resti di Grumer manager altoatesino scomparso

A Ibiza sono stati trovati resti umani che sono stati identificati come quelli di Thomas Grumer, un manager altoatesino di 42 anni originario di Bolzano. Le autorità hanno confermato la sua identità dopo aver analizzato i reperti recuperati nel mare vicino all’isola. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata qualche tempo fa, ma i dettagli sulle circostanze rimangono ancora sconosciuti.

Thomas Grumer, il manager altoatesino di 42 anni originario di Bolzano, è stato identificato come la vittima dei resti umani recuperati nel mare al largo di Ibiza. L'identificazione definitiva è avvenuta tramite analisi del DNA, confermando che i corpi ritrovati appartengono proprio all'uomo scomparso da mesi. Sebbene l'identità sia stata chiarita, le circostanze esatte del decesso rimangono ancora un mistero per le autorità spagnole e la famiglia. La scomparsa era iniziata nel giugno del 2025, quando Grumer si era trasferito sull'isola delle Baleari per intraprendere una nuova carriera nel settore dell'hospitality. Dopo nove mesi di ricerche infruttuose, lo scooter dell'uomo era stato rinvenuto vicino al mare nella zona di Cala Llonga, fornendo il primo indizio concreto sulla sua sorte.