Musica Silvia Uras e l’inno all’amore universale

La cantante partenopea Silvia Uras annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Si n’ata cosa”. La musica napoletana si arricchisce di un’altra voce che promette di conquistare il pubblico con un brano che celebra l’amore universale.

La scena musicale partenopea si arricchisce di una nuova perla melodica: Silvia Uras annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Si n’ata cosa”. Il brano, una ballad moderna dal forte impatto emotivo, nasce dalla firma prestigiosa di Carmela D’Agostino e Vincenzo D’Agostino, con la produzione artistica curata da un’eccellenza della musica italiana: Gianni Fiorellino. Nel videoclip del brano – – è presente anche Maria Esposito, star della serie tv “Mare fuori”. Tradizione e modernità “Si n’ata cosa” non è solo una canzone d’amore, ma un manifesto del sentimento nelle sue forme più pure. Silvia Uras riesce a coniugare con naturalezza la modernità sonora contemporanea con la tradizione verace della terra napoletana, posizionandosi come un’interprete autentica e carismatica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Silvia Uras

Maria Esposito, nota per il suo ruolo in Mare Fuori, ha condiviso pubblicamente il suo legame con la cantante Silvia Uras, sottolineando l’importanza del loro amore nella sua vita.

Maria Esposito ha condiviso il suo coming out di Capodanno attraverso un messaggio sui social, rivelando il suo amore per Silvia Uras.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Silvia Uras

Argomenti discussi: Un mondo di solidarietà : sabato il gala di beneficenza al teatro Mediterraneo; DA BIG MAMA A FRANCO RICCIARDI TANTI OSPITI PER IL SANTOBONO; Maria Esposito rompe il silenzio sull’amore con Silvia Uras; Michelle Hunziker sorprende il pubblico e conquista la guida del nuovo show.

Si n’ata cosa, l’ultimo singolo di Silvia UrasLa scena musicale partenopea si arricchisce di una nuova perla melodica: Silvia Uras annuncia l’uscita del suo nuovo singolo Si n’ata cosa. laprovinciaonline.info

Gianni Fiorellino e Silvia Uras al Teatro Mediterraneo per "Un mondo di solidarietà": rimanete connessi, ci saranno tante novità a breve che riguardano entrambi!!!! Un Mondo di Solidarietà, Gianni Fiorellino Official, Gianni Fiorellino Fan's Club, #GianniFiorellin - facebook.com facebook