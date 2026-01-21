Oltre 275mila euro alla provincia di Parma | via al bando regionale per il Terzo settore

È stato aperto il bando regionale destinato alla provincia di Parma, con una dotazione di oltre 275 mila euro. L’iniziativa mira a sostenere il Terzo settore e il welfare di comunità, contribuendo a rafforzare le attività e i servizi offerti sul territorio. Questa opportunità rappresenta un passo importante per valorizzare le realtà locali e promuovere uno sviluppo sociale sostenibile.

Oltre 2,6 milioni di euro per sostenere il welfare di comunità e rafforzare il ruolo del Terzo settore nei territori. La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il nuovo bando rivolto ad associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni del Terzo settore, in attuazione dell’Accordo di programma siglato nei mesi scorsi con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le risorse complessive ammontano a 2.685.212 euro, di cui 1.736.303,50 euro come quota massima attribuibile alle fondazioni. Alla provincia di Parma sono destinati complessivamente 275.741 euro, così suddivisi: 139.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Terzo settore, a Napoli “Semi di Bene”: oltre 50mila euro da Unicredit e Csv Leggi anche: Unicredit, con Csv Napoli investe oltre 50mila euro nel futuro del terzo settore Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Edilizia privata, Principato: Dal 2020 oltre 10 milioni tra sanatorie e permessi di costruire; Comune Agrigento, ottimi incassi urbanistici; Australian Open, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i tennisti nei vari turni del torneo; Fondi per musei, borghi e teatri: piovono 16 milioni sul territorio. Valorizziamo il patrimonio. ++ 170mila disoccupati tornati al lavoro con Gol ++ Il programma Gol per la formazione professionale, avviato nel 2022 e finanziato dal Pnrr, ha superato gli obiettivi previsti in Piemonte: 68.578 persone formate rispetto alle 52.254 attese e oltre 170 mila avviat - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.