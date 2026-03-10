I terrori notturni nei bambini sono episodi in cui i piccoli si svegliano improvvisamente, con gli occhi aperti, tremano, sudano e pronunciano frasi senza senso. Secondo l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, si tratta di un disturbo del sonno diverso dagli incubi, caratterizzato da comportamenti e sintomi specifici che si verificano durante la notte. Questi episodi possono durare diversi minuti e si verificano generalmente in fase di sonno profondo.

Parliamo di pavor nocturnus, ovvero quel disturbo del sonno che porta i bambini (così come descritto dall’ Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer ) ad avere gli occhi spalancati, a tremare e sudare e pronunciare frasi sconnesse e senza senso. Un fenomeno terrificante più per i genitori che per i bambini che lo sperimentano, anche considerando il fatto che costoro di quanto accaduto di notte non ricordano nulla al risveglio. Proviamo a fare chiarezza su questi terrori notturni nei bambini. Cosa sono i terrori notturni nei bambini. Fonte: iStock Tra le parasonnie, i disturbi non patologici del sonno, ci sono anche i cosiddetti terrori notturni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Terrori notturni nei bambini: cosa sono, differenze con gli incubi e cosa fare

Articoli correlati

Cosa fare a Capodanno: in coppia, con gli amici, con i bambini, da soli, con i cani. Idee e spuntiLa sera di Capodanno è una data che non possiamo ignorare (o forse si?) e a volte può trasformarsi in un vero e proprio stress, soprattutto quando si...

“I bambini sono a rischio”. Il nuovo virus spopola in Italia, l’allarme di Bassetti: cosa fareLa variante K del virus A H3N2, dominante nella stagione influenzale 2026, sta colpendo duramente gli italiani, con casi che sfociano in polmoniti...

STOP! Night Terror vs Nightmare: Life-Saving Tip

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terrori notturni

Argomenti discussi: Se il sonnambulo vuole fare sesso (ma non lo sa e poi non ricorda) potrebbe essere sexsomnia.

Terrori notturni nei bambini: cosa sono, differenze con gli incubi e cosa fareTra le parasonnie, i disturbi non patologici del sonno, ci sono anche i cosiddetti terrori notturni. Un fenomeno molto più diffuso di quanto si pensi comunemente. In modo particolare nelle prime fasi ... gravidanzaonline.it

I terrori notturni dei più piccoliCirca il 15 per cento dei bambini dai tre ai dieci anni soffre occasionalmente di terrore notturno, che consiste in un brusco risveglio accompagnato da agitazione, urla e pianti, spiega Le Figaro. I ... internazionale.it