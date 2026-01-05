Un nuovo virus influenzale, la variante K del A H3N2, sta circolando in Italia durante la stagione 2026. Questo ceppo ha causato un aumento di casi di polmonite tra i vari gruppi di età, compresi i bambini. L’esperto Bassetti invita a prestare attenzione ai segnali di infezione e a seguire le raccomandazioni sanitarie per tutelare la salute pubblica.

La variante K del virus A H3N2, dominante nella stagione influenzale 2026, sta colpendo duramente gli italiani, con casi che sfociano in polmoniti gravi, anche tra i giovani. L’ epidemiologo Giovanni Rezza conferma: “L’ epidemia è in crescita in tutta Italia e il picco è atteso nelle prossime settimane, entro la prima metà di gennaio”. Rezza ricorda che la vaccinazione anti-influenzale va fatta preferibilmente all’inizio della stagione, ma anche adesso può essere utile per proteggere i soggetti fragili. Secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, a fine dicembre sono stati registrati oltre 816mila casi di sindromi respiratorie acute, quasi 100mila in più rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “I bambini sono a rischio”. Il nuovo virus spopola in Italia, l’allarme di Bassetti: cosa fare

Leggi anche: “Una pandemia…”. Virus fuori controllo in Italia, Bassetti lancia l’allarme: cosa succede a Natale

Leggi anche: Influenza, l’allarme di Bassetti: “Virus più furbo del Covid”. Il rischio è alto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

5 disastri climatici che hanno colpito i bambini nel 2025; Cuore nuovo a Natale: doppio trapianto al Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni; Israele blocca gli aiuti umanitari, Save the Children: “Condanna a morte per i bambini di Gaza”; Il primo telefono ai ragazzi? Non prima dei 13 anni. Ecco quali sono i danni sulle prestazioni cognitive di solo un'ora di social al giorno.

Botti di Capodanno: rischio intossicazioni, vulnerabili i bambini - Le raccomandazioni della Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica (Simeup) per prevenire l'esposizione ai fuochi per i più piccoli. style.corriere.it