I bambini sono a rischio Il nuovo virus spopola in Italia l’allarme di Bassetti | cosa fare
Un nuovo virus influenzale, la variante K del A H3N2, sta circolando in Italia durante la stagione 2026. Questo ceppo ha causato un aumento di casi di polmonite tra i vari gruppi di età, compresi i bambini. L’esperto Bassetti invita a prestare attenzione ai segnali di infezione e a seguire le raccomandazioni sanitarie per tutelare la salute pubblica.
La variante K del virus A H3N2, dominante nella stagione influenzale 2026, sta colpendo duramente gli italiani, con casi che sfociano in polmoniti gravi, anche tra i giovani. L’ epidemiologo Giovanni Rezza conferma: “L’ epidemia è in crescita in tutta Italia e il picco è atteso nelle prossime settimane, entro la prima metà di gennaio”. Rezza ricorda che la vaccinazione anti-influenzale va fatta preferibilmente all’inizio della stagione, ma anche adesso può essere utile per proteggere i soggetti fragili. Secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, a fine dicembre sono stati registrati oltre 816mila casi di sindromi respiratorie acute, quasi 100mila in più rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
