Cosa fare a Capodanno | in coppia con gli amici con i bambini da soli con i cani Idee e spunti

Scopri idee e spunti per trascorrere il Capodanno in modo sereno e piacevole, sia in coppia, con amici, con i bambini, da soli o con i cani. La scelta dell’occasione può richiedere qualche riflessione, ma l’obiettivo resta sempre quello di vivere questa notte in modo semplice e consapevole, senza stress e con attenzione alle proprie esigenze. Ecco alcune proposte per rendere speciale questa occasione.

La sera di Capodanno è una data che non possiamo ignorare (o forse si?) e a volte può trasformarsi in un vero e proprio stress, soprattutto quando si tratta di scegliere l'organizzazione della serata. C'è chi cerca musica e brindisi, o chi preferisce la quiete, senza contare quando si hanno bambini piccoli ed esigenze specifiche, per esempio per i quattro zampe di solito terrorizzati da botti e fuochi d'artificio. Come trascorrere San Silvestro? Ecco qualche idea per la notte del 31 dicembr e, ma soprattutto non dimentichiamo di chiederci che cosa desideriamo davvero. Cosa fare a Capodanno in coppia.

