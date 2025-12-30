Non solo case ma comunità | il progetto Pinqua rigenera gli spazi pubblici a Cascina

Il progetto Pinqua a Cascina mira a trasformare gli spazi pubblici, promuovendo un ambiente più vivibile e inclusivo. A San Frediano a Settimo, nel Villaggio Santa Maria, si intervenie per riqualificare le aree urbane, favorendo incontri e socialità. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una città che valorizza non solo le abitazioni, ma anche le relazioni tra i suoi abitanti.

CASCINA – Il cemento lascia spazio alla vita di comunità. A San Frediano a Settimo, nel cuore del Villaggio Santa Maria, cambia la geografia urbana. Grazie ai fondi del Pnrr e al progetto Pinqua, un’area di quattordicimila metri quadri è stata completamente rigenerata e restituita ai cittadini. Non è un semplice restyling, ma una iniezione di servizi in una zona densamente popolata. La storica pista di pattinaggio e il campo polifunzionale sono tornati nuovi, con superfici moderne e recinzioni sicure. Per chi ama l’attività all’aria aperta, il percorso fitness è stato potenziato con quindici attrezzi in acciaio su pavimentazione in gomma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

