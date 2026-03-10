Terremoto nel Golfo di Napoli scossa di magnitudo 5.9 al largo di Capri

Nella notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli. L’epicentro si trova nello specchio di mare tra il capoluogo campano e l’isola di Capri. La scossa è stata avvertita nella zona e ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Non ci sono ancora notizie su eventuali danni o feriti.

La scossa registrata nella notte al largo dell'isola. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nella notte nel Golfo di Napoli, con epicentro nello specchio di mare tra il capoluogo campano e l'isola di Capri. Secondo i dati dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è stato rilevato alle 00:03 di martedì 10 marzo. L'evento sismico ha avuto un ipocentro molto profondo, a circa 414 chilometri sotto la superficie, una caratteristica che ha inciso sulla percezione del terremoto nelle diverse zone d'Italia. Epicentro vicino a Capri e Anacapri. Le località più vicine all'epicentro risultano essere proprio i comuni dell'isola di Capri.