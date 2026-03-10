Terremoto nel Mar Tirreno violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli | sisma avvertito anche a Milano

Nella notte di martedì 10 marzo, nel Golfo di Napoli si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Il sisma è stato avvertito anche a Milano e in altre zone del nord Italia. La terra ha tremato violentemente per alcuni secondi, causando preoccupazione tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti immediati.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato il Golfo di Napoli nella notte di martedì 10 marzo. La scossa è stata registrata dai.