Terremoto nel Mar Tirreno violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli | sisma avvertito anche a Milano

Nella notte di martedì 10 marzo, nel Golfo di Napoli si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Il sisma è stato avvertito anche a Milano e in altre zone del nord Italia. La terra ha tremato violentemente per alcuni secondi, causando preoccupazione tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti immediati.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato il Golfo di Napoli nella notte di martedì 10 marzo. La scossa è stata registrata dai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Terremoto a Catania di magnitudo 4.5, epicentro a Ragalna, profondità di 3.8 km, sisma avvertito anche nel messinese - VIDEOForte preoccupazione in seguito al sisma, avvertito anche nel messinese e nel siracusano.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: sisma avvertito dalla popolazioneUna forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 23,12 nei Campi Flegrei.

Temi più discussi: I terremoti profondi del Mar Tirreno: scosse che nascono a decine di chilometri sotto il mare – LMF; Terremoto nell'Alto Tirreno cosentino: scossa di magnitudo 2.4 in mare, lungo Riviera dei Cedri; Scossa di terremoto nel Tirreno: epicentro a nord-ovest di Favignana; Scossa di terremoto nel trapanese con epicento a nord-ovest delle Isole Egadi.

Terremoto nel Mar Tirreno: magnitudo stimata tra 5.9 e 6.1, scossa avvertita in gran parte d’ItaliaUna intensa scossa di terremoto è stata registrata alle 23:04 nel Mar Tirreno meridionale, con una magnitudo stimata tra 5.9 e 6.1 secondo le prime analisi dei centri sismologici. L’epicentro è stato ... inmeteo.net

Terremoto oggi Mar Tirreno M 2.4/ Ingv ultime notizie: sisma anche in provincia di BolognaNon lontano dalle Isole Eolie il terremoto oggi registra dalla sala sismica di Roma dell’Ingv: è avvenuto nella zona meridionale del Mar Tirreno e non ha avuto Comuni entro i 20 chilometri ... ilsussidiario.net

