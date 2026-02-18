Scossa di terremoto ai Campi Flegrei | sisma avvertito dalla popolazione

Alle 23,12, un terremoto forte ha scosso i Campi Flegrei, provocando paura tra i residenti. La causa principale sembra essere un movimento sismico che ha interessato l'area vulcanica, facendo tremare le case e le strade. La scossa è stata percepita anche a Cuma, Monterusciello e Licola, dove molte persone sono uscite di corsa dalle abitazioni. Alcuni hanno riferito di aver sentito un boato improvviso prima che il terreno tremasse sotto i loro piedi.

