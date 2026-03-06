Scossa di terremoto avvertita anche nel Brindisino | magnitudo 3.9

Nel primo pomeriggio di oggi, 6 marzo 2026, nella provincia di Brindisi si è verificata una scossa di terremoto con magnitudo 3.9. La terra ha tremato in diverse zone della regione, facendo percepire il movimento ai residenti. Non si sono segnalati danni significativi o feriti, ma l’evento ha attirato l’attenzione di molte persone nel territorio.

BRINDISI - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita durante il primo pomeriggio di oggi, 6 marzo 2026, nella provincia di Brindisi. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato in mare, lungo la costa ionica cosentina in Calabria, alle ore 14, 21 minuti e 59 secondi. Segnalazioni sono giunte da diversi comuni tra i quali lo stesso capoluogo, ma anche Mesagne e Francavilla Fontana. Numerosi sono stati i cittadini ad aver avvertito la terra tremare per qualche secondo. Dai primi dati raccolti, non si sarebbero registrati danni o conseguenze di ogni tipo direttamente riconducibili alla scossa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Forte terremoto di magnitudo 5.1: scossa avvertita anche nel BrindisinoBRINDISI - Una forte scossa di terremoto questa mattina è stata avvertita anche in alcuni Comuni del Brindisino.

Leggi anche: Terremoto oggi nel Bresciano, scossa di magnitudo 3.4 avvertita anche in comuni veneti

Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia

Tutti gli aggiornamenti su Scossa di terremoto avvertita anche nel....

Temi più discussi: Scossa di terremoto di magnitudo 4.5, avvertita a Catania, Messina e Siracusa; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5; Catania, forte scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia: Magnitudo tra 4.1 e 4.5; Scossa di terremoto a Catania e provincia, magnitudo di 4.5. Sopralluoghi dei Vigili del Fuoco a Ragalna / Foto e Video.

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3 in provincia di CosenzaUna scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3 è stata avvertita alle 14 e 21 di oggi in provincia di Cosenza, Calabria ... fanpage.it

Forte scossa di terremoto oggi in provincia di Cosenza. Magnitudo 3.9 epicentro nel mar JonioCOSENZA – Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi, venerdì 6 marzo, in provincia di Cosenza a largo della costa Ionica con epicentro in mare ad una decina di chilometri di distanza dai comu ... quicosenza.it

#Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza x.com

: . ` Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.7 è stata registrata oggi, 5 marzo 2026, alle 17:39:03 ora italiana, nell’area etnea. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazio - facebook.com facebook