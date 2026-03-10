Terremoto nel Golfo di Napoli scossa di magnitudo 5.9 a grande profondità

Un terremoto di magnitudo 5.9 si è verificato nel Golfo di Napoli e Capri poco dopo mezzanotte di oggi, 10 marzo. La scossa ha avuto origine a una grande profondità, e sono state avvertite nelle zone circostanti. Non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e raccogliendo le prime informazioni.

NAPOLI – Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo mezzanotte oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come rende noto l'Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km. Proprio la profondità notevole ha reso sostanzialmente impercettibile il sisma. Come evidenziano i commenti sui social, dove l'hashtag #terremoto è costantemente presente, nell'area di Napoli non ci sono segnalazioni. Arrivano invece tweet dalla Lombardia – Milano, Como, Bergamo – di utenti che hanno avvertito la scossa.