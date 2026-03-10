Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli | la rilevazione dell' Ingv

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata nel Golfo di Napoli, in mare, poco dopo la mezzanotte di martedì 10 marzo. L’evento è stato rilevato dall’Ingv e si è verificato alle 00.03, provocando timori tra la popolazione locale e portando a verifiche immediate sulla situazione.

La forte scossa, registrata poco dopo la mezzanotte, è stata avvertita, oltre che in Campania, in molte zone del Sud Italia e anche nel resto dello 'stivale' Una forte scossa di terremoto in mare si è verificata poco dopo la mezzanotte (alle 00.03 per la precisione) di martedì 10 marzo nel golfo di Napoli. La rilevazione dell'Ingv parla di un evento di magnitudo 5.9 a una profondità di 414 km di profondità. L'epicentro è stato registrato a 8 km da Anacapri e a 10 da Capri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.