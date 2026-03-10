Terremoto nel Golfo di Napoli di magnitudo 5.9 | scossa profonda a oltre 400 km

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, al largo delle coste campane, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9. La profondità della sismicità supera i 400 km, rendendo l’evento molto profondo. La verifica dei dati indica che la scossa si è verificata poco dopo la mezzanotte e ha coinvolto l’area del Golfo di Napoli.

Un terremoto di magnitudo ML 5.9 è stato registrato poco dopo la mezzanotte del 10 marzo al largo delle coste campane. L’evento, avvenuto a circa 414 km di profondità, è stato in gran parte impercettibile nell’area di Napoli. Un terremoto di magnitudo ML 5.9 è stato registrato nella notte tra il 9 e il 10 marzo al largo del Golfo di Napoli, tra la costa campana e Capri. La scossa è avvenuta alle 00:03 italiane, come comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri, un valore molto elevato rispetto alla maggior parte dei terremoti che interessano l’Italia, generalmente localizzati nella crosta superiore. 🔗 Leggi su 2anews.it

