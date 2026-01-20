Alluvione in Friuli dichiarato lo stato di emergenza

Da udinetoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in Friuli, a seguito delle intense piogge del 16 e 17 novembre 2025. La decisione riguarda le province di Gorizia e Udine, con uno stanziamento di 8,5 milioni di euro per interventi immediati. La misura mira a facilitare gli interventi di emergenza e a supportare le comunità colpite dall’alluvione.

“Il Consiglio dei ministri di oggi ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 16 e 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine e ha contestualmente stanziato 8,5 milioni di euro per i primi interventi.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Dichiarato lo stato d’emergenza”. Allarme meteo, tempesta di neve paralizza la città

Leggi anche: Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

alluvione in friuli dichiaratoCiriani, dichiarato stato emergenza per l'alluvione di novembre in FvgIl Consiglio dei ministri di oggi ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 16 e 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gor ... msn.com

alluvione in friuli dichiaratoAppello Confagricoltura, Regione Fvg solleciti stato calamità per alluvioneConfagricoltura Gorizia e Trieste sollecita il governo a dichiarare con urgenza lo stato di calamità naturale a seguito della grave alluvione che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nel novembre scors ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.