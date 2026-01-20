Alluvione in Friuli dichiarato lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in Friuli, a seguito delle intense piogge del 16 e 17 novembre 2025. La decisione riguarda le province di Gorizia e Udine, con uno stanziamento di 8,5 milioni di euro per interventi immediati. La misura mira a facilitare gli interventi di emergenza e a supportare le comunità colpite dall’alluvione.

"Il Consiglio dei ministri di oggi ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 16 e 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine e ha contestualmente stanziato 8,5 milioni di euro per i primi interventi.

