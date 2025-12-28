Dichiarato lo stato d’emergenza Allarme meteo tempesta di neve paralizza la città

– Una fitta barriera bianca ha avvolto in poche ore la metropoli, cancellando il profilo dei grattacieli e riducendo la visibilità a pochi metri. Mentre migliaia di viaggiatori si preparavano al rientro dopo le festività, la città è sprofondata in un silenzio ovattato, interrotto solo dal rumore dei mezzi di emergenza. I tabelloni di stazioni e aeroporti hanno iniziato a segnalare cancellazioni a catena, trasformando l’attesa della partenza in una lunga sosta forzata. Di fronte al rapido peggioramento delle condizioni, le autorità hanno annunciato lo stato di emergenza, sospendendo gran parte delle attività e imponendo rigide limitazioni alla mobilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

