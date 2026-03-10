Terremoto di magnitudo 5.9 nel Tirreno | avvertito anche a Bergamo

Un terremoto di magnitudo 5.9 si è verificato nel Tirreno, al largo della costa campana, a circa 414 chilometri di profondità. L’evento è stato avvertito anche in Bergamasca, ma non sono stati segnalati danni. La scossa si è verificata in mare aperto e si è sentita in diverse zone vicine all’epicentro. Nessuna altra conseguenza è stata riscontrata fino a questo momento.

L’EVENTO SISMICO. Al largo della costa campana a una profondità elevata, circa 414 chilometri. Avvertito anche in Bergamasca, non ci sono danni. Il 10 marzo 2026 alle ore 00:03 italiane è avvenuto un terremoto di magnitudo ML 5.9 al largo della costa campana. L’evento sismico, stando a quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato localizzato a una profondità estremamente elevata, circa 414 km, ben al di sotto delle comuni profondità sismogenetiche dei terremoti italiani, che avvengono prevalentemente nella crosta superiore. Gli effetti sono stati avvertiti anche in Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

