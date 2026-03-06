Terremoto di magnitudo 3,9 al largo della Calabria | avvertito anche in Puglia Nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio un terremoto di magnitudo 3,9 si è verificato al largo della Calabria. L'evento sismico è stato avvertito anche in alcune zone della Puglia, provocando timori tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità stanno monitorando la situazione. La scossa si è verificata nel mare, a una certa profondità sotto la superficie terrestre.

