Terremoto nel Salernitano due scosse del Golfo di Policastro | la maggiore magnitudo 2.7
Nel Golfo di Policastro, nelle vicinanze di Sapri, si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 2.7 e 1.9 a circa 10 minuti di distanza. Gli eventi sismici sono stati avvertiti nella zona e sono sotto osservazione. Non si segnalano danni a persone o strutture. La Protezione Civile monitora l’evolversi della situazione.
Terremoto nel Golfo di Policastro: due scosse di magnitudo 2.7 e 1.9 a distanza di 10 minuti, di fronte a Sapri.🔗 Leggi su Fanpage.it
