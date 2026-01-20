Terremoto nel Salernitano due scosse del Golfo di Policastro | la maggiore magnitudo 2.7

Nel Golfo di Policastro, nelle vicinanze di Sapri, si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 2.7 e 1.9 a circa 10 minuti di distanza. Gli eventi sismici sono stati avvertiti nella zona e sono sotto osservazione. Non si segnalano danni a persone o strutture. La Protezione Civile monitora l’evolversi della situazione.

