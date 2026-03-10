Terremoto di magnitudo 5.9 al largo del Golfo di Napoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata questa notte al largo del Golfo di Napoli, in Campania. L’Ingv ha registrato il movimento sismico, che ha coinvolto un'area vicina alla costa. Non sono stati segnalati danni o conseguenze immediate. La zona interessata si trova in prossimità delle acque del Golfo di Napoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata dall’Ingv questa notte al largo del Golfo di Napoli, in Campania. Il sisma è avvenuto poco dopo mezzanotte. L’epicentro è stato localizzato al largo del Golfo di Napoli. Il terremoto si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri e questo potrebbe aver reso impercettibile la scossa. Il sisma nella zona flegrea sta provocando ritardi sulla rete ferroviaria che attraversa il nord di Napoli. I treni provenienti che passano per Salerno e Napoli Centrale in direzione nord viaggiano al momento con ritardi compresi tra i 25 e i 100 minuti. Le comunicazioni alla stazione Termini segnalano ritardi, variazioni e cancellazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

