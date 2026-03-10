Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata al largo del golfo di Napoli e dell’isola di Capri intorno alla mezzanotte. L’Ingv ha registrato il sisma a una profondità di 414 chilometri. Nessun danno immediato è stato segnalato e le autorità monitorano la situazione. La zona interessata comprende le acque al largo della regione campana.

Una scossa sismica di magnitudo 5.9 è stata registrata dall’Ingv al largo del golfo di Napoli e dell’isola di Capri intorno alla mezzanotte, a una profondità di 414 km. I comuni più vicini all’epicentro, si legge sul sito web dell’Ingv, sono Anacapri (distante 8 km) e Capri (10 km). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terremoto di magnitudo 5.9 a largo del golfo di Napoli

Articoli correlati

Terremoto nel Golfo di Napoli, scossa di magnitudo 5.9 al largo di CapriLa scossa registrata nella notte al largo dell’isola Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.

Leggi anche: Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

Terremoto Irpinia, la diretta da Avellino

Contenuti utili per approfondire Terremoto di magnitudo 5 9 a largo del...

Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto nel Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Terremoto a Catania di magnitudo 4.5: epicentro a Ragalna, danni ad edifici e scuole chiuse; Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità.

Violento terremoto nel Golfo di Napoli, scossa nella notte: magnitudo 5.9 al largo di CapriUna forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra lunedì e martedì nel Golfo di Napoli. I sismografi hanno rilevato un evento di magnitudo 5.9 alle ore 00:03, con epicentro localizzato ... cronachedellacampania.it

Terremoto di magnitudo 5.9 nel golfo di Napoli a 414 chilometri di profonditàUn terremoto di magnitudo 5.9 è stato rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tre minuti dopo la mezzanotte con epicentro nel golfo di Napoli, al largo dell'isola di Capri, e ... rainews.it

Terremoto profondo al largo delle coste campane, ML 5.9, Il 10 marzo 2026 alle ore 00:03 italiane è avvenuto un terremoto di magnitudo ML 5.9 al largo della costa campana. L’evento sismico è stato localizzato a una profondità estremamente elevata, circa 41 - facebook.com facebook

Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com