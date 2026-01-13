Terremoto Emilia Romagna due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì | gente in strada Stop circolazione treni per verifiche

Questa mattina in Emilia-Romagna sono state avvertite due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La popolazione è uscita in strada e si sono verificati interventi di verifica sulla rete ferroviaria, con sospensione temporanea della circolazione dei treni. Non si segnalano al momento danni significativi o feriti.

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada: «Le case hanno tremato» - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Neviano Degli Arduini. Magnitudo 3.1 - facebook.com facebook

Mappe effetti #terremoto zona 1 km S #Campagnola #Emilia ( #RE) del 11-01-2026 10:57:51 ML: 2.7 x.com

