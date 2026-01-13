Terremoto Emilia Romagna due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì | gente in strada Stop circolazione treni per verifiche
Questa mattina in Emilia-Romagna sono state avvertite due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La popolazione è uscita in strada e si sono verificati interventi di verifica sulla rete ferroviaria, con sospensione temporanea della circolazione dei treni. Non si segnalano al momento danni significativi o feriti.
Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La gente si è riversata in strada. Terremoto,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
