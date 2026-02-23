Treni linea Arezzo-Firenze | principio d’incendio su convoglio circolazione regolare solo dopo 7 ore

Un principio d’incendio si è verificato questa mattina su un treno partito da Arezzo verso Pistoia, causando disagi lungo la linea Arezzo-Firenze. Il fuoco si è sviluppato sul locomotore tra Incisa e Rignano, costringendo le autorità a interrompere temporaneamente il servizio. Dopo sette ore di interventi, la circolazione è ripresa regolarmente. La situazione ha creato disagi per i pendolari che transitano su questa tratta.

FIRENZE – Giornata da dimenticare oggi, 23 febbraio 2026, per i viaggiatori della linea ferroviaria Arezzo. Stamattina, tra Incisa (Firenze) e Rignano (Firenze) si è verificato il principio d'incendio sul locomotore di un convoglio passeggeri partito da Arezzo e diretto a Pistoia. Inizialmente la circolazione era stata sospesa, mentre dalla 9,40 è ripresa su uno dei due binari. Sul posto, nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull'Arno, intorno alle 7,25, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno e dalla sede centrale. I pompieri hanno effettuato la verifica del locomotore posto in fondo al convoglio, al loro arrivo l'incendio era terminato Circa sette ore dopo di controlli, la circolazione ferroviaria è tornata pienamente regolare da metà pomeriggio, a partire dalle 16.