Capodanno da sogno a Varapodio gratta e vince 50 mila euro con Tombola Super
A Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, è stata recentemente vinta una somma di 50.000 euro con il Gratta e Vinci “Tombola Super”. La vincita è avvenuta presso un esercizio di via Virdia snc, come riportato da Agipronews. Questa occasione ha reso il Capodanno dei residenti un momento di particolare soddisfazione, confermando l’interesse per i giochi di fortuna nella zona.
